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FETÖ'culara Kaptırdık

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FETÖ'culara Kaptırdık
Adalet Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. Maalesef UYAP gibi çok önemli teknolojiyi, bu da bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Bu ağ or

"GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR" 

Erdoğan, "Geciken adalet adalet değildir. Onun için bu konuyu önceliklerimizin başına aldık. Ne zaman adalete sıkı sıkıya sarılmışsak güçlendiğimizi ve huzurlu bir toplum haline geldiğimizi görüyoruz. Ne zaman adalet yolundan ayrılmışsak zayıflamış, iç ve dış sorunların altında ezilmişiz. 2001 yılında arkadaşlarımızla yeni bir siyasi hareket kurmak istediğimizde seçtiğimiz mefhumların en başında 'adalet' geliyordu. Milletimizin adalet ve kalkınmaya hasretini gördüğümüz için partimizin adını bu şekilde belirledik. Hükümete gelir gelmez ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğiz dedik. Adalet ile zulüm arasındaki ince çizginin adaletin tesisini zorlaştıran bir husus olduğunu da biliyoruz. Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. 

"UYAP GİBİ ÇOK ÖNEMLİ TEKNOLOJİYİ, BU DA BİR ÖZELEŞTİRİDİR, FETÖ'CÜLERE KAPTIRDIK" 

Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. Maalesef UYAP gibi çok önemli teknolojiyi, bu da bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Bu ağ orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar. Oradan en büyük zulmü icra ettiler" dedi. 

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