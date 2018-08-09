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FETÖ’cü doktoru Köşk’e Hayrünnisa Gül almış

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FETÖ’cü doktoru Köşk’e Hayrünnisa Gül almış
Abdullah Gül’ün doktoru olan ve FETÖ’den tutuklanan Sedat Caner ile iş görüşmesi yapan kişinin Hayrünnisa Gül olduğu ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, Caner, lise arkadaşı Doçent Fatih Uyar'ın, Gül Ailesi'nin diyetisyeni olduğunu belirterek, “Bana ‘Köşk'te doktora ihtiyaç var, istersen seni Cumhurbaşkanımızın eşi Hayrünnisa Gül ile görüştürebilirim' dedi, Hayrünnisa Hanımla görüştüm. Bir gün sonra Abdullah Gül beni makamına çağırarak, görevi tevdi etti” dedi.

Ankara'da Gazi Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner'in de olduğu ortaya çıkmıştı.

ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Caner, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Caner, mahkemedeki sorgusunda, Çankaya Köşkü'nde kendisiyle iş görüşmesi yapan kişinin Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül olduğunu, Abdullah Gül'ün de kendisine işi tevdi ettiğini şu sözlerle anlattı:

ARKADAŞI ARACI OLDU

“Liseden arkadaşım olan Hacettepe Üniversitesi'nden Doçent Fatih Uyar, Gül ailesinin özel diyetisyeniydi. Uyar bir gün bana ‘Köşk'te doktora ihtiyaç var, istersen seni Cumhurbaşkanımızın eşi Hayrünnisa Gül ile görüştürebilirim' dedi.

Fatih'in aldığı randevu ile Hayrünnisa Hanım'la görüştüm. Görüşme olumlu geçti. Bir gün sonra Abdullah Gül beni makamına çağırarak, görevi bana tevdi etti.

” FETÖ üyeliği iddialarını reddeden Caner, Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı ile mecburen temas ettiğini öne sürerek, “Görevime başladığımda Tuncay Delibaş, Sağlık Koordinasyon Kurulundaydı. Asistan olarak görev yaptığımda da Numune Hastanesi'nde bölüm başkanıydı. Beni ürküten bir insandı, zorunlu temasım dışında uzak duruyordum” dedi.

Caner, ByLock kullandığı iddialarını reddederek, Cumhurbaşkanlığı bilgi işlem müdürlüğünden kendisine verilen telefonu kullandığını söylemişti.

(Sözcü - Asuman Aranca)

 

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