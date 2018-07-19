  • BIST 92.847
  • Altın 189,047
  • Dolar 4,8276
  • Euro 5,6004
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKıbrıs açıklarında facia!

FETÖ'cü Akın İpek hakkında flaş iddia!

»
FETÖ'cü Akın İpek hakkında flaş iddia!
Firari FETÖ’cü iş adamı Akın İpek’e Londra’da ev hapsi verildi ve pasaportuna el kondu.

Londra'da yaşamını sürdüren Akın İpek ev hapsine alındı. İpek'in pasaportuna da el konuldu. İngiliz makamları İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasak...

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kısa bir süre önce Londra’da görüntülenmişti. Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor.

DAVALARI KAYBETTİ

İngiltere Yüksek Mahkemesi İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor. İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'nın lojistik sorumlusu öldürüldü19 Temmuz 2018 Perşembe 12:34
  • İstanbul konut satışlarında da ilk sırada19 Temmuz 2018 Perşembe 12:14
  • Sağlam parmağa platin takan doktora suç duyurusu19 Temmuz 2018 Perşembe 12:05
  • Savcılığın belgesinde şok detaylar!19 Temmuz 2018 Perşembe 10:20
  • FETÖ ile Adnan Oktar bağlantısını kim sağlıyordu?19 Temmuz 2018 Perşembe 10:02
  • 12 yaşındaki İbrahim'in cansız bedenine ulaşıldı19 Temmuz 2018 Perşembe 09:59
  • Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!19 Temmuz 2018 Perşembe 09:46
  • Adnan Oktar tutuklandı19 Temmuz 2018 Perşembe 09:30
  • İstanbulllular dikkat! Aniden bastıracak19 Temmuz 2018 Perşembe 09:24
  • Bedelli Askerlikte kritik tarih belli oldu19 Temmuz 2018 Perşembe 09:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim