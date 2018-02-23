İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.D.'nin, bir otelde saklandığını ve yabancı uyruklu kaçaklarla yasa dışı yollardan İstanköy Adası'na geçme hazırlığı yaptığını belirledi. Sabah saatlerinde harekete geçen polis, E.D.'nin kaldığı otele operasyon düzenledi. Gözaltına alınan E.D.'nin kaldığı odada yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. E.D., işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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FETÖ şüphelisi yapımcı Bodrum'da yakalandı
Bodrum'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı- yönetmen E.D., polis operasyonuyla otelde yakalandı. E.D.'nin, Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na kaçma hazırlığı yaparken gözaltına alındığı belirtildi.
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