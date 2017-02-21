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FETÖ şüphelisi, bombalı eylemi öncesi PKK'lı kardeşiyle görüşmüş

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FETÖ şüphelisi, bombalı eylemi öncesi PKK'lı kardeşiyle görüşmüş
Ankara Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına ilişkin aranan şüpheli Vahit Ayçil'in, eylemden 2 gün önce FETÖ/PDY şüphelisi akademisyen ablasıyla görüştüğü belirlendi. PKK'lı teröristin FETÖ şüphelisi ablası, ifadesinde, kardeşi Vahi

Ankara Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar  saldırısına ilişkin aranan şüpheli Vahit Ayçil'in, eylemden 2 gün önce FETÖ  şüphelisi akademisyen ablasıyla görüştüğü belirlendi.  Alınan bilgiye göre, bir hafta önce Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma  köyü yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isterken yakalanan eski  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli B.K, eski akademisyen eşi V.K. ile  eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iç denetçisi A.T.Ç. ile eski doktor eşi  T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.   Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"  kullandıkları belirlendi.

KUZEY Irak'A KAÇTI 

 Ankara Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısına  ilişkin aranan şüpheli Vahit Ayçil'in ablası V.K, emniyette verdiği ifadede,  kardeşinin Kuzey Irak'a kaçtığını söyledi.  Kardeşiyle Güvenpark'taki eylemden 2 gün önce görüştüğünü belirten  V.K, "Vahit Ankara'da evime geldi. Görüştük fakat eylem yapacağından haberim  yoktu. Bir süre konuştuktan sonra gitti. Ankara'daki patlamanın ardından başka  bir araçla Kuzey Irak'a kaçtığını duydum. O günden sonra bir görüşmemiz olmadı.''  şeklinde ifade verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden  A.T.Ç, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli soruşturmayı yürüten birime teslim edilerek Ankara'ya  gönderildi.

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