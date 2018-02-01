  • BIST 119.044
  • Altın 161,419
  • Dolar 3,7353
  • Euro 4,6615
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... TSK'dan Afrin Açıklaması

FETÖ Şüphelisi Astsubay Gemide Gözaltına Alındı

»
FETÖ Şüphelisi Astsubay Gemide Gözaltına Alındı
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Astsubay S.S.B., Fethullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu şüphesiyle çalıştığı gemide polis tarafından gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan astsubay S.S.B.'yi çalıştığı gemide gözaltına aldı. S.S.B.'nin çalıştığı gemiye Sahil Güvenlik botuyla giden polis, görevi başındayken gözaltına aldığı S.S.B.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şüphelinin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harekatın 12'inci Günü31 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
  • TSK'dan Son Dakika Afrin Açıklaması30 Ocak 2018 Salı 10:40
  • "Ordunun başarısı ÖSO'ya devredilemez "30 Ocak 2018 Salı 10:35
  • CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı29 Ocak 2018 Pazartesi 17:10
  • Siirt'te 4 bölge, geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi29 Ocak 2018 Pazartesi 17:09
  • "Türkiye İşgalci Değildir"29 Ocak 2018 Pazartesi 16:37
  • Zeytin Dalı Operasyonunda Son Durum29 Ocak 2018 Pazartesi 11:01
  • "Hadi Canım Sen de"29 Ocak 2018 Pazartesi 09:30
  • Burseya Dağı Ele Geçirildi!29 Ocak 2018 Pazartesi 09:22
  • "Kıpırdayamaz Hale Gelecekler"26 Ocak 2018 Cuma 11:41
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim