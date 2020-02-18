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FETÖ Operasyonunda 467 Kişiye Gözaltı Kararı

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FETÖ Operasyonunda 467 Kişiye Gözaltı Kararı
Fetö soruşturmasında 67 ilde operasyon yapıldı, 467 şüpheli hakkında göz altı kararı alındı.

2009'da düzenlenen Komiser Yardımcılığı geçiş sınavının soruları, sınav öncesinden Fetö mensuplarının eline geçmiş iddiaları sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında,467 kişi hakkında göz altı kararı alındı.

Başsavcılığın başlattığı operasyon sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 67 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı.

Soruştumra kapsamında göz altı kararı verilen 13 kişiden 8 i göz altına alındı. Diğer operasyonlar devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

İzmir ve Ankara illerinde onlarca kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

SIZMAYA DEVAM EDİYORLAR

Aktif olarak subay ve astsubaylık yapan Kripto FETÖ cüler gözaltına alındı. 44 Şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

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