FETÖ operasyonun da çok sayı da kişi gözaltına alındı

İzmir’de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturnma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah, FETÖ/PDY’nin TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 72 şüphelinin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

53 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanması ve örgüt içi izdivaç ile evlenenlere yönelik bu sabah İzmir merkezli, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Zonguldak, Konya, Adıyaman, Diyarbakır, Muğla, Burdur, Eskişehir, Kütahya, Manisa olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan, muvazzaf, emekli ve daha önce TSK'dan ihraç edilen binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, astsubaylar ile mahrem ağabey ve ablalardan 53'ü gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 19 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA, 19 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 asker, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17'si görevde olan 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin ise firar ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.