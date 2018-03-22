FETO KAÇIYOR!

Mahmut Övür bugün yayınlanan “FETÖ hangi ülkeye gitmeyi planlıyor” başlıklı yazısında ilginç detaylara yer veriyor. 15 Temmuz ihanetinden sonra günyüzüne çıkan Birleşik Arap Emirlikleri-FETÖ ilişkilerinin günümüzde farklı bir boyut kazandığına dikkat çeke

Türkiye, son yıllarda "stratejik ortağı" ABD'ye karşı bağımsız siyaset izlemesinin bedelini çokyönlü kuşatmayla aldı. Başını ABD'nin çektiği küresel ve bölgesel güçler, ekonomiden siyasete her alanda Türkiye'yi sıkıştıran bir siyaset izledi. ABD sonunda geçmişten beri ilişkili olduğu terör örgütlerini de devreye sokarak bu kuşatmayı derinleştirdi. Öyle ki, FETÖ darbe yapacak kadar "taşeron" görevini yerine getirirken, aynı anda PKK ve DEAŞ da Türkiye'yi iç savaşasürükleyecek hamleler yaptı.

Bu kuşatmaya son dönemde başını Suudi Arabistan'ın çektiği Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Arap ülkeleri de katıldı. Hepsi de "Sahibinin Sesi"ne uyarak Türkiye'yi düşman ilan etti. Sahip rota değiştirdikçe onlar da rota değiştirdi. O değişiklik en acımasız biçimde Suriye iç savaşında karşımıza çıktı. Suudiler, DEAŞ ve PKK terörüne parasal ve lojistik destek verirken, hiç ilişkisi olmayan FETÖ ile de yakınlaştı.

Tabii iş sadece orada kalmadı.