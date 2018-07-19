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FETÖ ile Adnan Oktar bağlantısını kim sağlıyordu?

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FETÖ ile Adnan Oktar bağlantısını kim sağlıyordu?
Adnan Oktar ile FETÖ bağlantılarına ilişkin iddiaları Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör kaleme aldı.

Adnan Oktar ve Cemaati hakkında soruşturma sürerken Oktar ile FETÖ bağlantılarına ilişkin iddiaları Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör kaleme aldı.

Güngör'ün aktardığına göre polis, söz konusu bağlantıyı sağlayan iki isim üzerinde duruyor: Jonathan Schanzer ve Ferit Erdem Rahvancı.

Güngör yazısında söz konusu bağlantıyı sağladığı iddia edilen isimlerle ilgili şunları yazdı:

"Gelelim Adnan Oktar'ın FETÖ bağlantılarına... Size iki isimden bahsedeceğim. Biri Jonathan Schanzer, diğeri de Ferit Erdem Rahvancı...

Schanzer, ABD'nin Zarrab üzerinden Türkiye'ye kurduğu kumpasta başta gelen aktörlerden biriydi. Türkiye karşıtlığıyla tanınan, İsrail'e yakın neoconlardan olan Schanzer, davada bilirkişi olmuştu.

Kendisi İsrail'in fonladığı düşünce kuruluşu FDD'nin kıdemli başkan yardımcısı... Schanzer'in İstanbul'a geldiğinde kaldığı otel de dahil tüm masrafları Oktar örgütü tarafından karşılanıyor. Hazırlanan dosyada ayrıntıları var. Bu tesadüf mü?

Adnan Oktar örgütünün ABD temsilcisi Ferit Erdem Rahvancı'ya gelirsek... Rahvancı, 2009'da ABD'de Yorktest adlı gıda testinin temsilciliğini almış. Birkaç yıl hem firmayı hem de müşterileri dolandırmış. Sonra firmanın ismini kendi adına tescil ettirmiş.

ABD'li firma da kendisine dava açmış. Sonra da Yorktest temsilciliği başka bir gruba geçmiş. Oktar'ın müridi de kendisine Pinner Test markası oluşturmuş. Milletin parayla kanını alıp, beslenme testi uygulayacağını söyleyerek sahte raporlarla yüzlerce kişiyi dolandırmış.

Alınan kanların nereye götürüldüğü de meçhul... Rahvancı, FETÖ ile Adnan Oktar arasındaki tüm bağlantıyı sağlayan kişi olarak biliniyor. Rahvancı ve eşinin FETÖ ile ciddi irtibatları var. Detayları yakında dosyada göreceğiz."

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