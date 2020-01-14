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FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün yeni işi

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FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün yeni işi
Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün Amerika Birleşik Devletleri'nde Uber şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı.

Akit Gazetesi'nde yer alan habere göre FETÖ terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ve Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski milli futbolcu Hakan Şükür, Uber şoförü oldu.

 

Kitap satıcılığı da yapıyor

Alman basınında yer alan habere göre, Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafede işlerinin kötü gittiği ve burayı kapattıktan sonra Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yaptığı belirtildi.

FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.

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