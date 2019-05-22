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FETÖ FİRARİSİ DAMAT NEFRET KUSTU

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FETÖ FİRARİSİ DAMAT NEFRET KUSTU
Mehmet İhsan Arslan'ın damadı firari FETÖ’cü Mevlüt Hilmi Çınar, sosyal medyada Türkiye’yi hedef alarak değerlendirdi.

FETÖ'cü Enes Kanter’in maçının yayımlanmamasını Kanter’in danışmanı olan ve AKP eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın damadı firari FETÖ’cü Mevlüt Hilmi Çınar, sosyal medyada Türkiye’yi hedef alarak değerlendirdi.

Türkiye’de NBA maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, NBA Batı Konferansı Finali’nde karşı karşıya gelecek Enes Kanter’in takımı Portland Trail Blazers ile Golden State Warriors’ın karşılaşmasını yayınlayamayacağını açıkladı.

Türk basketbolcu Enes Kanter, Fethullah Gülen’e verdiği açık destekle biliniyor. Kanter bu nedenle milli takıma da alınmıyor. Kanter'in pasaportu da iptal edilmişti.

Reuters’a konuşan Kanalın spikeri Ömer Saraç, “Warriors-Blazers maçlarını yayınlayamayacağımızı net olarak söyleyebilirim” dedi ve ekledi:“Dahası, Portland finale çıkarsa onu da yayınlamayacağız. Bu bizimle ilgili bir durum değil ama durum da bu.”

Enes Kanter’in maçının yayımlanmamasını Kanter’in danışmanı ve AKP eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın damadı olan firari FETÖ’cü Mevlüt Hilmi Çınar, sosyal medyada Türkiye’yi hedef alarak değerlendirdi.

Çınar, “Bu kadar da olmaz diyorum, kendimi inandırmaya çalışıyorum, ancak hakikaten ülke tımarhaneye dönmüş!!! Nasıl bir kafadır bu, hem yönetenler, hem yönetilenler, Her ikisi için de gülünesi, acınası, utanç duyulası bir yaklaşımdır bu” diye yazdı.

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