FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ UYGULAMADA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI!

İstanbul’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen‘in yeğeni Zeynep Gülen, bekçilerin yaptığı uygulamada sahte kimlikle gözaltına alındı. Gülen'in FETÖ kapsamındaki bir dosyadan araması olduğu belirlendi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan bekçiler, uygulama sırasında bir aracı durdurdu. Araçtaki bir kadının şüpheli davranışları görevlilerin dikkatini çekti. Kimliği sorulan şüphelinin üzerinden, Aslı A.’ya ait kimlik çıktı. Ancak bekçiler kimliğin sahte olduğunu anladı. Emniyete götürülen şüpheli gerçek kimliğini söylemeyerek farklı bir isim kullanmak istedi. Ancak parmak izi alınan kadının Fetullah Gülen’in kardeşi Salih Gülen’in kızı olduğu belirlendi. GÖZALTINA ALINDI Emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen Zeynep Gülen, sahtecilikten serbest kalırken, FETÖ kapsamındaki bir dosyadan araması olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Zeynep Gülen'in İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.