FETÖ elebaşından sanığa 'mesaj' şüphesi

Eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'ya duruşma salonunda avukatı tarafından verilmek istenen zarfın içindeki evrakta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait ifadelerin olduğu ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'ya duruşma salonunda avukatı tarafından verilmek istenen zarfın içindeki evrakta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait ifadelerin olduğu ortaya çıktı.

ZARFI MAHKEMEYE SUNDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Aralık 2016'da gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanık eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın avukatı, müvekkiline teslim edilmek üzere içinde "savunmaya ilişkin" bir metin olduğunu ifade ettiği bir zarfı mahkemeye sundu.

SANIK SAYGILI'YA VERİLMEDİ

Mahkeme Heyeti, ön yüzünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Washington merkezli Rumi Forum'a ait çıktılar, arka yüzünde ise çeşitli yazıların bulunduğu iki şeffaf dosya içindeki evrakı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince incelemek için sanığa vermedi.

EVRAKA EL KONULDU

Tutuklu sanık Yakub Saygılı, 22 Şubat'ta görülen duruşmada, mahkemenin bir önceki celse incelemek üzere aldığı evrakı vermesini istedi.

Heyetin, incelemeler sonucunda evrakta, yasaklı bir siteye (Rumi Forum) ait çıktılar ve bunların arka yüzünde de yazılar ile FETÖ elebaşı Gülen'e ait ifadelerin bulunması üzerine, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 59. maddesinin 5. fıkrasının "Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olan hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilir." hükmü gereğince evrakın sanığa verilmeyerek el konulmasına hükmettiği ortaya çıktı.

Mahkeme heyeti, evrakta yer alan FETÖ elebaşı Gülen ait ifadelerin ve yazıların “örgütsel bir mesaj” taşıdığını değerlendirerek, söz konusu ifadelerin içeriğini araştıracak.

Bu arada davanın iddianamesinde, FETÖ elebaşının yardımcılarından olduğu belirtilen 2 numaralı firari sanık Sinan Dursun'un, söz konusu evrakta adı geçen Rumi Forum'un üyesi olduğu kaydedilmişti. Dava kapsamında Dursun hakkında gıyabi tutukluluk kararı bulunuyor.

SAYGILI 'PARALEL CEZAEVİ MÜDÜRÜ GİBİ'

Öte yandan İzmir'deki FETÖ/PDY operasyonunda ele geçirilen "ByLock" yazışmalarında, Silivri Ceza İnfaz Kurumlarından tahliye edilen bir kişinin gözlemlerinin örgüt üyelerine "moral vermek" amacıyla paylaştığı içerikler ele geçirilmişti.

"Silivri hatıraları" başlığıyla paylaşılan mesajlarda, örgüt üyelerinin cezaevinde morallerinin yerinde olduğu havası verilirken, yeni operasyonlara karşı örgütten kopmaların önüne geçmek adına telkinlerde bulunulmuştu.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" aracılığıyla yapılan bir aktarımda, "Mehmet Akif Üner'i (25 Aralık davasının sanığı) tek hücreye koymaya korkmuşlar. İsyan çıkarırım burada demiş. Pazartesi 21'de Radyo Cihan'da bamteli dinleyip ertesi gün üzerine kritikler yapılıyor. Çok önemli tahliller çıkıyor mazgaldan. Herkesin morali çok yüksek. Bunda en önemli faktör geride kalanlara sahip çıkılıyor olması. Yakub Saygılı paralel cezaevi müdürü gibi. İçeride büyük mücadele veriyor yönetime karşı. Savunma için bilgisayar hakkı gibi şeyleri söke söke aldılar." ifadeleri yer almıştı.