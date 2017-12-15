FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki en büyük delil

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 25 Nisan 2015'teki aralarında ABD'deki davada tanık olarak dinlenen emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz'ın da bulunduğu 63 tutuklunun "salıverme kumpasına" ilişkin terörist başı Fe

Başsavcı İrfan Fidan, aralarında Hidayet Karaca, Ali Fuat Yılmazer, Yasin Topçu, Yurt Atayün ve ABD'deki davada tanık olarak dinlenen emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz'ın da bulunduğu 63 tutuklunun serbest bırakılması için Fetullah Gülen imzasını taşıyan 19 Nisan 2015 tarihli yazılı talimatı basın mensupları ile paylaştı. Bu talimatın, Zaman Gazetesi eski görsel yönetmeni Fevzi Yazıcı'nın 18 Nisan 2015 tarihinde ABD'den getirdiği dijital belgelerde ele geçirildiğini belirten Başsavcı Fidan, "Yanında da bu mektubu getiriyor. 25 Nisan 2015 tarihinde bu kişiler hakkında tahliye kararı çıkıyor. Ancak 10. Sulh Ceza Hakimliği bu tahliye kararını iptal etti. Terörist başının örgüt üyelerine şu ana kadar tespit edilen en somut talimatı, en somut belgesidir" dedi.

BASIN TOPLANTISI YAPTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, bir basın mensuplarına toplantısı yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen Hakan Atilla davasıyla ilgili tespitlerini paylaştı. Başsavcı Fidan, "Bu sözde dava, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) ABD üzerinden diriltmeyi amaçlayan ve Türkiye Cumhuriyetini hedef alan bir kumpas davasıdır. FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpası, MİT TIR'ları ihaneti sözde Selam Tevhid örgütü meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu kumpasların en önemli ayağı firari emniyet mensupları ile bunlarla işbirliği içinde çalışan yabancı istihbarat birimleridir" dedi.

"BİREBİR TALİMATIN EN SOMUT ÖRNEĞİ"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu örgütün medya yapılanması kapsamında 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini, gözaltına alınan şüpheliler arasında Zaman Gazetesi'nde Görsel Yönetmen ve Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı'nın da bulunduğunu belirten Başsavcı İrfan Fidan, "Bu şahsın evinde yapılan aramada dijital dokümanlar, bilgi ve belgeler ele geçirildi. Bu dokümanların çözümü devam ederken FETÖ elebaşısına ait olduğu tespit edilen bir mektup ele geçirildi. Bu mektubun tarihi çok önemli. Bu terörist başının örgüt üyelerine verdiği birebir talimatın en somut örneğidir. Bu talimatı alan örgüt yöneticileri hakimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik, 25 Nisan 2015'te aralarında Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse, Yurt Atayün, Yasin Topçu ve Hüseyin Korkmaz hakkında tahliye kararı vermişlerdir. Ancak 10 Sulh Hakimliğince bu kararlar yok hükümde sayılarak tahliyeleri engellenmiştir" diye konuştu. Başsavcı Fidan, halen Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan ile Mehmet Altan'ın aralarında bulunduğu FETÖ medya yapılanması davasının da sanığı olan Fevzi Yazıcı'nın 8 Nisan 2015'te ABD'ye çıkış yaptığını, 18 Nisan 2015'te yurda döndüğünü ve yanında bu mektubu getirdiğini ifade etti. Fevzi Yazıcı'nın söz konusu Fetullah Gülen imzalı yazılı talimatını içeren belgeyi yanında getirdiğini belirten Başsavcı Fidan, söz konusu belgede teröristbaşı Gülen'e ait imzanın, yine Yazıcı'dan ele geçirilen saat ve çekte yer alan imzalar ile aynı olduğu anlaşıldığını vurguladı. Yazıcı'nın yanında getirdiği diğer belgeler ile ilgili sorgulamanın devam ettiği, 100'e yakın flash diskin ele geçirildiğini belirten Başsavcı Fidan, söz konusu talimatını içeren belgenin de sözde ABD'deki yargılamaya dosyasına girdiğini belirtti.



Başsavcı Fidan, ayrıca ABD'deki davada tanık olarak dinlenen firari emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz'ın ise Bylock kullanıcısı olduğunu ifade ederek "Hüseyin Korkmaz'ın Koreli eşi, Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç, Ali Fuat Yılmazer'in eşi Fatma Saadet Yılmazer ve bir Türk Silahlı Kuvvetler mensubunun eşi ile 25 Ocak 2015'te ABD'ye gitmişlerdir" dedi.