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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu köy 'evet' dedi

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu köy 'evet' dedi
FETÖ/PDY terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'in doğduğu eski adı Korucuk olan Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde seçmenlerin çoğunluğu 'evet' dedi.

 FETÖ/PDY'nin ele başı Fethullah Gülen, Erzurum'a 25 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesine bağlı Şehit Burak Karakoç mahallesinde, 27 Nisan 1941'de dünyaya geldi. Fethullah Gülen'in doğduğu mahallede seçmenler Şehit Burak Karakoç ilkokulunda sandık başına gitti.195 seçmenden 167 oy kullandı. 1069 nolu sandıkta oylarını kullanan seçmenlerden 108'i 'evet' derken, 57 kişi ise 'hayır' dedi. Kullanılan oylardan 2'si ise geçersiz sayıldı. 
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, örgütün Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fethullah Gülen'e tepkiler memleketi Erzurum'da artmıştı. Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne bağlı 35 hane 256 nüfuslu Korucuk Mahallesi sakinleri terörist başı ile birlikte anılmak istemediğini söylemişti. Bu nedenle mahalleye TSK'nın başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda 9 Eylül 2016'da Suriye'nin Rai bölgesinin güneyindeki Tell El Hava Köyü yakınlarında DEAŞ militanlarının roketle saldırısında şehit olan Uzman Er Burak Karakoç'un adı verilmişti. 
Öte yandan seçim sonuçlarını değerlendiren Şehit Burak Karakoç Mahallesi Muhtarı Hulkettin Kızıltunç, 'Mahallemiz devletinin, milletinin, bayrağının yanındadır. Artık teröristbaşı ile birlikte anılmak istemiyoruz. Biz terörist başını yerle bir ettik' diye konuştu. 
    

 

DHA

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