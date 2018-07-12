FETÖ davasında Boydaklar için karar verildi!

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında karar açıklandı.

617 gün önce, 1 Kasım 2016’da başlayan 68 sanıklı davanın 26 Ekim 2017’de görüldüğü celsesinde mahkeme heyeti, Boydakların diğer 5 şirketine de hisse büyüklükleri nedeniyle kayyum atanmasına, olaylara göre bazı sanıkların dosyalarının tefrik edilerek bu dosyadan ayrılmasına karar vererek,

14 sanıklı duruşmayı 6 Şubat 2018’e ertelemişti. 6 Şubat’ta görülen davada 14 sanıktan 5’inin bu dosyadan tefrik edilmesine ve Boydakların olduğu 9 sanıklı davanın 7. celsesinde 13 Nisan’a ertelenmesine karar vermişti.

13 Nisan’da görülen davada savcılık mütalaasını celse arası vermiş, duruşma 28 Mayıs’a ertelenmişti. 28 Mayıs’taki davanın 8. celsesi 5 gün sürmüş, karar için 7 Haziran’a gün verilmişti. Mahkeme davanın 9. celsesinde de karar vermemiş, duruşmayı 12 Temmuz’a ertelemişti.

BAŞBAKANLIK AVUKATI DA KATILDI

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davada tutuklu sanıklar Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak Sincan Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak, Murat Bozdağ ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Başbakanlık avukatı da duruşmada müdahil oldu. Tutuksuz sanık Halit Bayhan bypass ameliyatı olduğu içi duruşmaya gelemedi.

10. CELSEDE KARAR AÇIKLANDI

Saat 13.00’da başlayan davanın 10. celsesinde mahkeme başkanı Murat Şamlı, tüm sanıklara karar verileceği uyarısı ile son sözlerini sordu.

860 gündür tutuklu sanık Memduh Boydak son sözünde, “Bizden terörün t’si bile olmaz. Diğerim beraat kararı verilmesidir” dedi.

Tutuklu sanık Hacı Boydak ise, “Benim sağlığım yerinde, hastalığımı atlattım. Sağlığım için tahliyemi istemiyorum, suçsuz olduğum için tahliye istiyorum” diye konuştu.

Tutuklu sanık Şükrü Boydak da hastalığı olduğunu belirterek, “Vatanımdan devletimden milletimden Kayseri’mden ve cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum” dedi.

Sanıkların son sözlerinin ardından müzakere için kısa bir ara veren mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Memduh Boydak’a ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan 18 yıl hapis, Hacı Boydak’a ‘üyelik’ suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, Şükrü Boydak’a yine ‘üyelik’ suçundan 10 yıl hapis, tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Murat Bozdağ’a ‘üyelik’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yurt dışı yasağı kararı verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuksuz sanık Halit Bayhan’a beraat verdi.

HİSSELERİ MÜSADERE EDİLDİ

Kayyum atanan ve TMSF ile yönetelim Boydak Holding’in yöneticilerinin hisselerinin müsaderesine karar verildi.

Öte yandan Kayseri’de 17-25 Aralık olaylarında FETÖ liderinin üyeleri ve destekçilerine Bank Asya’ya mevduat yapma, hesap açma ve bakiye artırma çağrısında bulunmasının ardından Bank Asya’ya destek oldukları gerekçesiyle yargılanan Boydak ailesinden 7 sanık hakkında da karar çıktı.

15 Şubat 2018’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, 17-25 Aralık olayları sırasında FETÖ/PDY liderinin çağrısıyla Bank Asya’ya destek olduğu belirlenen 7 Boydak ailesi mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden, Sami Boydak, Yusuf Boydak, Mehmet Emin Boydak, Ayşe Boydak, Sema Boydak, İbrahim Boydak ve Merve Boydak yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar Sami Boydak, Yusuf Boydak, Mehmet Emin Boydak, Ayşe Boydak, Sema Boydak, İbrahim Boydak ve Merve Boydak ile avukatları hazır bulundu.

SAMİ BOYDAK’A HAPİS CEZASI

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında Sami Boydak’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılıp, tutukluluk halinin devamını isterken, tutuksuz sanıklar Yusuf Boydak’a örgüt üyeliğinden, İbrahim Boydak’a ise ‘örgüte yardım etme’ suçundan cezalandırma talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklar Merve, Mehmet Emin, Sema ve Ayşe Boydak’ın ise beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Sami Boydak’a ‘üyelik’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Boydak’a ‘üyelik’ten 7 yıl 6 ay hapis, İbrahim Boydak’a ‘yardım etme’den 2 yıl 1 ay, Sema, Mehmet Emin, Ayşe ve Merve Boydak’a beraat verdi.