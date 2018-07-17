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FETÖ davasında 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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FETÖ davasında 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda yaşanan  eylemlere ilişkin 316 sanıklı davada, aralarında dönemin Jandarma Okullar  Komutanı eski tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun da bulunduğu 31 kişiye ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezası verildi. Diğer sanıkların dosyası başka bir davada görülmek  üzere ayrıldı. 

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır  bulundu.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı Melih  Uçar, heyetin aldığı kararı açıkladı.

Buna göre eski tuğgeneral Sadık Köroğlu, eski albay Özkan Doğanay,  yarbay Hacı Akyel, yarbay Efkan Güler, binbaşı Tarık Görener ile Mehmet Bakan,  Mehmet Özoğul, Fazıl Ergün, Cemil Çetin, Ramazan Atım, Coşkun Kazankaya, Abdullah  Serdar Acar, Okan Yalçın, Ramazan Akkuş, İslam Kılıç, Haldün Zülkadiroğlu, Emrah  Coşkunsu, Adem Yaşar, Özkan Darendeli, İdris Kaya, Onur Demirel, Osman Küt, Yusuf  Yiğit, Dilaver Bilgi, Orhan Çetin, Nurettin Özdoğan, Fatih Çelik, Bahri Barış  Cordan, Arif Kalkan, Murat Tamer ve Haydar Hacıpaşalıoğlu ağırlaştırılmış müebbet  hapisle cezalandırıldı.

Ayrıca sanıklardan Fazıl Ergün "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 26  yıl 8 ay, Özkan Darendeli de "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 13  yıl 6 ay daha ceza aldı.

Öte yandan davanın beş firari sanığı ile tutuksuz 280 sanığının  dosyaları mevcut dosyadan ayrıldı. Bu sanıkların yargılanmalarına başka bir dava  dosyasında devam edilecek.

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