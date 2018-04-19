Festivale On Binlerce Lira Harcadı

Amerika'da Colorado Çölü'nde düzenlenen dünyaca ünlü Coachella Festivali'ne giden Hadise, festivale milyarlar harcadı.

Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Coachella Festivali'nde yerini alan şarkıcı Hadise, 10 günlük gezi için 100 bin lira harcadı. Festivalde giyidikleriyle ilgi odağı olmayı başaran Hadise'nin gözlükleri bile 30 bin TL. Ünlü şarkıcı çöle, stil danışmanı, kuaför ve makyöz de götürdü. Hadise, festivalde paylaştığı fotoğraflardaki zayıf görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.