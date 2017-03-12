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Feryal Gülman'ın ziynet eşyalarını çalan şüpheliler yakalandı!

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Feryal Gülman'ın ziynet eşyalarını çalan şüpheliler yakalandı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, Fatih'te bulunan Tarihi Kapalıçarşı içerisinde hareketlerinden şüphelenilen Türkmenistan uyruklu Z.T. (29) isimli erkek ile E.K. (21) isimli kadının çantalarında arama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, Fatih'te bulunan Tarihi Kapalıçarşı içerisinde hareketlerinden şüphelenilen Türkmenistan uyruklu Z.T. (29) isimli erkek ile E.K. (21) isimli kadının çantalarında arama yaptı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

 "Şüphelilerin çantalarında dün yapılan aramalarda 1500 dolar, 1600 Euro, 3000 TL para,15 gram altın, 21 adet farklı cins ve modellerde küpe, 1 adet altın takı seti, 1 adet pırlanta takı seti, 1 adet pırlanta künye, 5 adet farklı cins ve modellerde bileklik, 8 adet farklı cins ve modellerde yüzük, 2 adet farklı cins ve modellerde kolye,1 adet pırlanta broş, 1 adet zümrüt set, 4 adet değerli taşlı bilezik, 2 adet altın zincir, 3 adet farklı markalarda saat, 1 adet telefon ele geçirilmiştir. Ele geçilen telefonda kayıtlı bulunan ev numarası arandığında, telefona cevap veren şahıs telefonun kendilerine ait olduğunu ve bahse konu şahısların kendi çalışanları olduğunu beyan etmesi üzerine gerekli işlemler için Polis Merkezine davet edilmiş ve yaklaşık 3 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının teslimi sağlanmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

Söz konusu çalınan ziynet eşyalarının da Feryal Gülman'a ait olduğu öğrenildi.

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