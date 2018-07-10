  • BIST 97.277
  • Altın 190,165
  • Dolar 4,7188
  • Euro 5,5296
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAHaliç'te teknede yangın çıktı

Fernando Torres artık Japonya'da

»
Fernando Torres artık Japonya'da
Japonya ekibi Sagan Tosu, Atletico Madrid'den ayrılan İspanyol golcü futbolcu Fernando Torres'i renklerine bağladı.

Sagan Tosu Kulübü, Atletico Madrid'deki kontratı sona eren 34 yaşındaki Fernando Torres ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Torres'in yeni kulübünde 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de 2002-2007 yıllarında forma giymesinin ardından İngiltere temsilcisi Liverpool'a transfer olan Torres, Chelsea (2011-2014) ve Milan (2014) maceralarından sonra 2015'te İspanya kulübüne dönmüştü.

Torres, Atletico Madrid formasıyla geçen sezon 45 karşılaşmada 10 gol attı.

Öte yandan Torres, Barcelona'dan ayrılarak Vissel Kobe ile anlaşan Andres Iniesta'dan sonra İspanya'dan Japonya'ya giden diğer bir isim oldu.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarı final Cüneyt Çakır'ın10 Temmuz 2018 Salı 10:11
  • Tarık Çamdal'a uyarı: "Kalırsan futbol hayatın biter"10 Temmuz 2018 Salı 10:09
  • Mesut Özil'den flaş karar!10 Temmuz 2018 Salı 10:07
  • Emre Can'dan Ronaldo açıklaması10 Temmuz 2018 Salı 10:05
  • Celta Vigo, Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı10 Temmuz 2018 Salı 10:02
  • Emre Batur Fenerbahçe'de10 Temmuz 2018 Salı 10:00
  • Coutinho için 270 milyon avro!10 Temmuz 2018 Salı 09:56
  • Volkan imzayı attı, idmana çıktı09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:18
  • Süper Lig'de fikstür çekildi09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:06
  • Alanyaspor, Wanderson ile yollarını ayırdı09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim