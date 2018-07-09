Ferman'ın hediyesi tesbih

Yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımlarıyla dikkat çeken genç işadamı Bekir Eryılmaz, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da doğum gününü dostlarıyla kutladı.

Yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımlarıyla dikkat çeken genç işadamı Bekir Eryılmaz, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da doğum gününü dostlarıyla kutladı. Eryılmaz, yakın arkadaşı olan Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak'la uzun süre sohbet etti. Toprak çifti, Bekir Eryılmaz'a tesbih hediye etti.