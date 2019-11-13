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FERİT ŞAHENK'TEN OLAY SATIŞ KARARI!

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FERİT ŞAHENK'TEN OLAY SATIŞ KARARI!
Uluslararası haber ajansı Bloomberg News’te yar alan bir habere göre Nusr-Et'in ortakları hisse satışı için görüşmeler yapıyor.

Bloomberg News'de yer alan bir habere göre Nusr-Et'in üç ortağı Nusret Gökçe, Ferit Şahenk ve Mithat Erdem şirketteki paylarının bir kısmını satmaya hazırlanıyor. Satış sonrası Nusr-Et'in 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması bekleniyor.

Ferit Şahenk, Nusret Gökçe ve Mithat Erdem’in satışının ardından şirketin değerinin 1 milyar doları bulması bekleniyor.

2010 yılında kurulan Nusr-Et’te Gökçe ve Erdem’in toplam hisselerinin oranı yüzde 49. Kalan yüzde 51 ise Şahenk’in büyük ortağı olduğu D.Ream Group’a ait.

Doğus Holding geçen yıl D.Ream’in yüzde 17’sini Singapur merkezli Temasek ve Londra Merkez’li Capital Partners’a 200 milyon dolara satmıştı.

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