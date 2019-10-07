FERİT ŞAHENK 3 YIL ÖNCE ALDIĞI ŞİRKETİ SATIYOR!

Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk'ten bir satış daha! Şahenk 2016'da satın aldığı dünyanın en büyük süper yat bakım tesislerinin de içinde bulunduğu Marina Barcelona 92'deki hisselerini devrediyor.

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk Türkiye’de turrizm tesislerinin bazılarını satışa çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıl bazı otellerini satma kararı alan Şahenk yurtdışında da sahibi olduğu bazı varlıkları için görüşmelerini sürdürüyor.

2016 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre Şahenk 2016’da satın aldığı dünyanın en büyük süper yat bakım tesislerinde içinde bulunduğu Marina Barcelona 92’deki hisselerini devrediyor. Şahen özel sermaye ve gayrimenkul yatırım fonu Squircle Capital ile hisse satışı için görüşmeleri tamamladı.

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk Türkiye’de turrizm tesislerinin bazılarını satışa çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıl bazı otellerini satma kararı alan Şahenk yurtdışında da sahibi olduğu bazı varlıkları için görüşmelerini sürdürüyor.