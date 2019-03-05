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Ferit Şahenk 3. otelini sattı

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Ferit Şahenk 3. otelini sattı
Geçtiğimiz aylarda Miami'deki paylarını 103 milyon dolara, Madrid'deki paylarını ise 210 milyon euroya satan Doğuş Grubu otel tarafında son satışını içeride yaptı.

Marmaris'te yer alan Doğuş Grubu'na ait 288 odalı D-Resort Grand Azur'un Alman turizm şirketi TUI Travel'a bağlı TT Hotels Turkey'e devrine onay çıktı. Grubun Grand Azur ile birlikte Türkiuye portföyündeki otel sayısı 14'e çıkmış oldu.

Alman turizm firması TUİ Magic Life’ın sahip oldugu TT Hotels Turkey bünyesine bit oteli daha kattı. Yeni Şafak'ın haberine göre Ege ve Akdeniz’de 13 otel ve tesisi bulunan grubun son olarak satın aldığı otel ünlü iş insanı Ferit Şahenk'e ait Marmaris'in gözde otellerinden D-Resort Grand Azur oldu. Geçtiğimiz aylarda satılacağına yönelik haberlerle gündeme gelen D-Resort Grand Azur Hotel'de devir işlemlerine onay çıktı.

DEVRİNE ONAY ÇIKTI

Rekabet Kurulu, Grand Azur" markasının ve D-Resort Grand Azur Hotel ile bu otelin lojmanı olarak kullanılan binanın demirbaşlarıyla, TUI Travel Overseas Holdings Limited'in kontrolündeki TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret AŞ tarafından devralınması kararlaştırdı.

288 ODASI VAR

2001 yılında 22 bin metrekare alan üzerinde hizmete açılan 288 odalı otelin 650 yatak kapasitesi bulunuyor. 150 metre uzunluğunda sahili de bulunan Grand Azur'da 3 adet de açık olimpik havuz yer alıyor.

TÜRKİYE'DEKİ 14'ÜNCÜ OTELİ OLACAK

Alman turizm devinin bünyesinde Türkiye'de 13 otel ve tesis bulunuyor. Otel yatırımlarında genellikle Muğla'yı tercih eden şirketin portföyünde MuTUI Magic Life Sarigerme, TUI Family Life Tropical Resort, TUI BLUE Marmaris, Holiday Village Turkey, Bodrum Imperial,Hotel TUI SENSIMAR Seno Resort & Spa ve Pegasos Royal gibi çok sayıda otel yer alıyor.

İKİ OTELİNİ DAHA SATMIŞTI

Doğuş Grubu, geçtiğimiz aylarda Tommy Hilfiger'la Miami'de ortak olduğu The Raleigh otelini 103 milyon dolara, İspanya'nın başkenti Madrid'deki lüks otel Villa Magna'yı iseMeksikalı RLH Properties'e 210 milyon euroya satmıştı.

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