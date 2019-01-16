Feridun takipçisini neden affetmedi

Feridun düzağaç kendisine PKK sempatizanı olduğunu söyleyen takipçisini affetmedi.

Feridun Düzağaç'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, o mesajı paylaşan kullanıcının Yozgat'ta yaşayan 42 yaşındaki Turgay K. olduğu tespit edildi.

İfadesine başvurulan Turgay K., paylaştığı mesajdan dolayı pişman olduğunu ve şarkıcı ile uzlaşmak istediğini beyan etti.Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.Fakat Feridun Düzağaç, Turgay K. ile uzlaşmayı reddetti.

HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Turgay K. hakkında, şarkıcı Feridun Düzağaç'ı hedef alarak yazdığı paylaşımlar nedeniyle 'hakaret' suçundan dava açıldı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Turgay K., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.