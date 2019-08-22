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FERHAT TUNÇ YAKALAMA KARARINA TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ!

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FERHAT TUNÇ YAKALAMA KARARINA TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ!
Sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına Twitter hesabından tepki gösterdi.

SonDakika.com'un haberine göre; İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarttı. YAKALAMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Hakkında verilen yakalama kararına Twitter hesabından tepki gösteren Ferhat Tunç, "Bu nasıl bir hukuktur, birileri açıklasın! Soruşturma aşamasının tamamlanması için ifademe başvurulması gerekmez mi? Savcılığa İfade vermediğim halde nasıl oluyor da bu soruşturma dosyası davaya dönüşüyor? Yetmedi, oturup bir de hakkımda yakalama kararı çıkartıyorlar!" dedi.

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