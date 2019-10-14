FERHAT İLE ŞİRİN DİZİSİDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

FOX'un yeni dizisi Ferhat ile Şirin, yakında izleyiciyle buluşacak.

Efsanevi aşk hikayesi 'Ferhat ile Şirin', modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlandı. Yapımını O3 Medya ile Artistanbul'un üstlendiği 'Ferhat ile Şirin', çok yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul'un tarihi dokusunu fon olarak kullanacak dizi için çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken, projeden ilk kareler oyuncuların ilk kez bir arada oldukları okuma provalarından geldi.

ÇEKİMLER ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR

Çok yakında İstanbul'da çekimleri başlayacak dizide aşk başrolde olacak, 'Ferhat ile Şirin' izleyiciye aşkın acısını, sevincini, nefretini, tutkusunu, ihaneti ve intikamı bir arada tattıracak.

Genel Hikaye: Ferhat, Şirin ve Banu... Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkânsız bir aşkın hikayesi olacak.

Ferhat ile Şirin'in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı, Banu'nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken "Ferhat ile Şirin"de Tolga Sarıtaş, Leyla Tanlar,Cansu Dere, Ushan Çakır,Şehsuvar Aktaş,Işıl Yücesoy,ve Yıldıray Şahinler gibi ünlü oyuncular yer alıyor.