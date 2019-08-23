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FERHAT GÖÇER VE BURCU KIRATLI'NIN OLAYLI GECESİ!

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FERHAT GÖÇER VE BURCU KIRATLI'NIN OLAYLI GECESİ!
Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, Burcu Kıratlı'nın karşısında Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise ve İzel'den bahsedince gerginlik yaşandı. Kıratlı oturduğu masayı terk ederek tepki gösterdi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, sözleri Akçıl'a ait olan Kızım şarkısını okudu. Şarkı sonrası konuşan Ferhat Göçer, yıllar önce Sinan Akçıl'ın evine gittiğini, Hadise'nin de orada olduğunu ve kendisine yazılan Kızım şarkısını dinleyince gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. Bunun yanı sıra Akçıl'ın İzel ile olan birlikteliğinden de bahsedince gergin anlar yaşandı. Göçer'in açıklamalarından sonra gerilen Akçıl, "Benim bundan sonra hayatımda yazdığım tüm şarkılar eşim burcu Kıratlı için" dedi. Ferhat Göçer'in peş peşe yaptığı gaflardan rahatsız olan Burcu Kıratlı ise oturduğu masayı terk etti. Kıratlı, Akçıl ve yakın çevresinin ikna çabalarından sonra mekana geri döndü.

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