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Ferhat Göçer sosyal medyada hamle yaptı, fena yakalandı!

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Ferhat Göçer sosyal medyada hamle yaptı, fena yakalandı!
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'in yaptığı hamle sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı.

Twitter hesabına sahte bot hesaplarla takipçi yüklemesi yapan Ferhat Göçer, aralarında cinsel içerikli hesapların da olduğu birçok sahte Twitter hesabını takip etti.

Bu durum sosyal medyanın gündemine oturdu.

YARISI FAKE

Twitter hesabına sahte bot hesabı yüklerken yakalanan Ferhat Göçer'in takipçilerinin yarısından fazlasının fake hesap olduğu ortaya çıktı.

İşte Ferhat Göçer’in sahte hesaplarla takipçilerini artırırken takip ettiği Twitter kullanıcılarının bazıları:

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