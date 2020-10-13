Ferdi Tayfur’un kızı gündeme bomba gibi düştü! 'Seks kasetlerin...'

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un evli iş insanı Tolga Bayar’la aşk yaşadığı iddia edildi. Ebru Bayar, eşiyle hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur’un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtti. Tayfur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır’ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Bu evlilikten 4 yaşında bir oğlu olan Tuğçe Tayfur, hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Ebru Bayar, Tayfur'un eşi Tolga Bayar ile aşk yaşadığını öne sürdü. Söylemezsem Olmaz programına katılan Bayar, "Tuğçe Tayfur yuvamı yıktı" dedi. Eşiyle aralarında hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur’un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirten Ebru Bayar, Tolga Bayar’ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürdü.