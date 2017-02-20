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Ferdi Tayfur'dan sürpriz kare!

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Ferdi Tayfur'dan sürpriz kare!
Tuğçe Tayfur 4 aylık oğlu da alarak babası Ferdi Tayfur'u ziyaret etti.

Tuğçe Tayfur 4 aylık oğlu Taner Efe’yi alıp babası Ferdi Tayfur ile kardeşi Ferdi Taha’yı dün ziyaret etti. Ferdi Tayfur  kızı Tuğçe, oğlu Ferdi Taha  ve 4 aylık torunu ile poz verdi. Tuğçe Tayfur’un sosyal medya hesabına yüklediği bu fotoğraf büyük ilgi gördü.

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