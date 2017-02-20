Ferdi Tayfur'dan sürpriz kare!

Tuğçe Tayfur 4 aylık oğlu da alarak babası Ferdi Tayfur'u ziyaret etti.

Tuğçe Tayfur 4 aylık oğlu Taner Efe’yi alıp babası Ferdi Tayfur ile kardeşi Ferdi Taha’yı dün ziyaret etti. Ferdi Tayfur kızı Tuğçe, oğlu Ferdi Taha ve 4 aylık torunu ile poz verdi. Tuğçe Tayfur’un sosyal medya hesabına yüklediği bu fotoğraf büyük ilgi gördü.