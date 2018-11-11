FENER'DE IŞIK VAR !

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Sarı Lacivertliler taraftarlarının da büyük desteği ile Akdeniz temsilcisini 2-0'lık skorla yendi. Bu snouçla ligde Fenerbahçe 6 maç sonra galibiyet ile sahadan ayrılarak rahat bir nefes aldı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Süper Lig’de son olarak deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde hafta içinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht’i 2-0 mağlup etti. Cocu'nun ayrılışı sonrası Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki Sarı Lacivertliler çıkışını bu maçla da sürdürdü. Fenerbahçe taraftarının da önünde özellikle ilk yarısını iyi oynadığı maçı 2-0 kazanarak galibiyetle sahadan ayrılmasını bildi.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe puanını 13'e çıkarttı. Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin 3. dakikasında Şener'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içinde Slimani kafayı vurdu, top kaleci Haydar'da kaldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Valbuena ortaladı, kaleci Haydar topa çıkarken Skrtel ona faul yaptı.Fenerbahçe baskılı başladı

Fenerbahçe maça baskılı başladı. 8. dakikada Valbuena'nın derinlemesine pasında ceza sahasına giren Ayew'in ortasında Frey, Alanyaspor savunması arasında topu etkili kullanamadı.

17. dakikada maçın ilk sarı kartı gören isim Alanyaspor'dan Ceyhun Gülselam oldu. Tecrübeli futbolcu serbest vuruşun kullanılmasını engellediği için kart gören isim oldu.

Alanyaspor Fenerbahçe baskısını atlattıktan sonra 14. dakika il ciddi atağını gerçekleştirdi. Baiano sağ kanattan son çizgiye indi, ortasında savunmaya çarpan top kornere gitti. Köşe vuruşundan Campos'un ortaladığı topa Fernandes ön direkte kafayı vurdu, savunma topu çizgiden çıkardı.

Valbuena'nın mücadelesi golü getirdi

19. dakikada Andre Ayew'in golü ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kendi yarı alanında topu kapan Valbuena takımını hızlı atağa çıkardı. Sağ kanatta topu alan Ayew ceza sahası ön çizgisinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kale önünde yerden seken top köşeden ağlara gitti. Andre Ayew bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligdeki 3. golünü kaydetti.

Maçta golün ardından Fenerbahçe daha rahat bir oyun sergilemeye başladı. 24. dakikada sol kanattan hızla ceza alanına sokulan Eljif'in yerden pasına altı pasın önünde Frey topuğuyla dönerek nefis bir vuruş yaptı, top kaleci Haydar'da kaldı.

26'da sağ kanattan son çizgiye inen Şener'in ortasında Frey'in vuruşu savunmadan döndü. Devamında tekrar topu alan İsviçreli futbolcu yine savunmayı geçemedi.

Bu kez Frey sahnede

Mücadelede dakikalar 31'i gösterdiğinde sol taç çizgisi önünden Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte Haydar'dan önce kafayı vuran Frey topu ağlara yolladı. Golün asistini yapan Valbuena ilk golde de çabası ile takdir toplamıştı.

35. dakikada kalesinde 2 gol birden gören Aytemiz Alanyaspor'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Maniatis'in yerine oyuna giren isim Lucas oldu. Yunan ouyncu sahadan çıkarken karara sert tepki gösterdi.

40. dakikada orta alandan nefis paslaşmalarla ileri çıkan Fenerbahçe'de topla birlikte ceza alanına sokulan Eljif'in şutunda top savunmadan döndü.

Maçın ilk yarısı 2-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Alanyaspor penaltı bekledi

48'de Fenerbahçe ceza alanında Villafanez ceza alanında Hasan Ali'yle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem devam kararı verirken kısa süreli bir VAR incelemesi gerçekleşti ve yine penaltı kararı çıkmadı.

Şener sakatlandı

Mücadelenin 52. dakikasında Fenerbahçe'de şanssız bir an yaşandı ve Şener Özbayraklı sakatlık geçirdi. Yerin oyuna dahil olan isim ise İsmail Köybaşı oldu. Isla sağ bek pozisyonuna geçti, İsmail ön libero pozisyonuna yerleşti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında kendi yarı alanında topu kapan Fenerbahçe çok adamla etkili geldi. Valbuena'yla duvar pası yapan Ayew istediği vuruşu yapamayınca top farklı şekilde oyun alanını terk etti.

57. dakikada İsmail Köybaşı sarı kart gören isim oldu. Şener Özbayraklı'nın sakatlığı sonrası oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu Alanyaspor hızlı atağını kesince kart gördü.

60'da Alanyaspor akınında Djalma ceza alanında son çizgiye indi, ortasında Isla topu göğsüyle kalecisine bıraktı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Alanyaspor gole çok yaklaştı. Villafanez'in nefis pasıyla ceza alanına sokulan Efecan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Harun mutlak golü çıkardı.

Mücadelenin 64. dakikasında Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği daha yaşandı. Maçın yıldızı Valbuena yerine oyuna giren isim Benzia oldu.

67'de Djalma'nın derinlemesine pasında Fernandes'in hareketlendiği topu son anda araya giren Neustadter kalecisi Harun'a kazandırdı.

70. dakikada Fernandes'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta köşeye sert bir şekilde giden topu Harun kontrol etti.

73. dakikada Alanyaspor oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Efecan'ın yerine oyuna dahil olan isim golcü futbolcu Bobo oldu.

Maçta dakikalar 734ü gösterdiğinde ceza alanı sol çaprazında topu alan Ceyhun Gülselam'ın orta-şut karışımı vuruşunda top kaleci Harun'da kaldı.

Harun'dan başarılı kurtarış

77. dakikada Alanyaspor yine etkili geldi. Sağ kanattan Baiano'nun ortasına kale alanı önünde Bobo kafayı vurdu, Harun parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Akdeniz ekibi son oyunvu değişikliği 78'de gerçekleştirdi. Ceyhun Gülselam'ın yerine oyuna giren Filipe Agusto oldu.

79'da Alanyaspor'un savunmacısı Merih Demiral, hava topunda Frey'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Ayew arkaya sarktı...

80. dakikada Benzia'nın nefis pasıyla Isla ceza alanı içinde savunma arkasına sarktı, onun pasında kale önündeki Ayew'den önce araya giren savunma mutlak golü önledi.

83'te Fenerbahçe son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Slimani'nin yerine sakatlıktan kurtulan Mehmet Topal oyuna girdi.

Mücadelenin 87. dakikasında oyuna sonradan giren Mehmet Topal, rakibine yaptı faullü hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Maçın son düdüğü çaldı ve Fenerbahçe sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Isla, Eljif, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani

Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Ceyhun, Maniatis, Efecan, Djalma Campos, Fernandes, Cisse

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayan maçta hakem Alper Ulusoy düdük çaldı.

Fenerbahçe'de ligin 8'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçından sonra kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal, karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Topal, Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman tarafından yedek soyunduruldu.

Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından kullandığı ifadeler sonrası 1 maç kadroya alınmayan Yassine Benzia ise Aytemiz Aanyaspor maçında yedekler arasında yer aldı.

Öte yandan sarı lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Roberto Soldado ile Jailson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuz Güçtekin ve Mehmet Ekici forma giyemedi.

Sergen Yalçın tribünde

Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmayı tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da göreve gelen Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçı tribündeki yerinden takip etti. Yalçın'ın görevine bu maçtan sonra başlayacağı bildirildi. Sergen Yalçın'ın yerine sahada altyapı antrenörü Mustafa Camunak takımın başında sahaya çıktı.

Şehitler unutulmadı

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçta Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler unutulmadı. Karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Koray Şener için çiçek bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray derbisinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalbine yeni düşen Koray Şener'i unutmadı. Alanyaspor maçı öncesinde kale arkası tribününe giden sarı lacivertli futbolcular, çiçek bıraktı. Taraftarlar, futbolcuları hareketlerinden dolayı alkışlarken 'Koray Şener ölmedi, kalbimizde yaşıyor' şeklinde tezahürat yaptılar.