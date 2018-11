Fenerbahçe'yi Damat giydirecek...

Fenerbahçe ile Orka Holding markalarından Damat arasındaki Resmi Kıyafet Sponsorluğu ile ilgili imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlendi.

Uğur Onur Urhan - İstanbul

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş, Metin Şen, Fethi Pekin ve Esra Nazlı Ercan’ın da katıldığı imza töreninde Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Mehmet Burhan Karaçam ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu iş birliğine dair açıklamalar yaptı.

Giyim sponsorluğu Toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Mehmet Burhan Karaçam, Orka Holding ile yapılan iş birliğinin önemine değindi.

Anlaşmadan duyulan mutluluğunu dile getiren Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Mehmet Burhan Karaçam, “Bugün bizim için yine çok önemli ve mutlu bir gün. Milyonların sevgilisi, Türkiye’mizin belki de en önemli markası Fenerbahçemiz ile kendi alanında, moda alanında öncü, yenilikçi ve son derece modern markası olan Damat’ın iş birliğini sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hem Orka Holding’e hem Fenerbahçemize hem de Türkiye’ye hayırlı, uğurlu olsun. Biz yeni göreve geldiğimizden bu yana çok farklı alanlarda sponsorluklarla Fenerbahçemizi güçlendirmeyi ve aynı zamanda hem ülkemizde hem yurt dışında ülkemizi tanıtmada, iş hayatına katkılarda bulunmaya çalışan, büyük değer yaratmaya çalışan kurumlarımızla iş birliklerini kazan-kazan stratejisi üzerine oturtmayı amaç ve hedef edinmiştik. Bugün o günlerden bir tanesi. Bu konuda göstermiş olduğu büyük destek ve yardımları açısından Orka Holding yöneticilerine, Damat yöneticilerine ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’na teşekkür ediyorum. Fenerbahçemiz Damat markasıyla önümüzdeki 3 sezon, 2021 yılının sonuna kadar yeni bir anlaşma içine girdi. Bu çerçevede Futbol Takımımız, Kadın-erkek Basketbol Takımlarımız ve Kadın-Erkek Voleybol Takımlarımız ile teknik heyet ve yardımcılarının yanı sıra Fenerbahçe TV ve diğer medya alanındaki çalışanlarımız Damat markasıyla görünecekler hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında. Biz Damat markasının sadece Türkiye’deki faaliyetlere destek olmakla kalmayıp onların yurt dışındaki uğraşlarında da yanlarında yer alacağız. Yurt dışındaki mağazalarında örneğin İtalya’daki faaliyetlerinde uluslararası üne sahip Datome, Melli gibi basketbolcularımızla bu faaliyetin içinde yer alacaklar. Geçen hafta sevgili Başkanımız Ali Koç, Damat kıyafetlerini giyerek sizlerin huzurundaydı. Ben de bugün Damat kreasyonuyla sizlerin huzurundayım. Bu çerçevede Damat markasının bize verdiği sözlerden bir tanesi de Fenerbahçe adını taşıyan yeni bir koleksiyonla çıkacak. Bunun da buradan duyurusunu yapmak istiyorum. Bizlere özel olacak. Damat markasının yüzde yüz Türk sermayesiyle gerçekleştirilmiş olması ve ününü dünyanın her köşesine götürmüş olması aynı Fenerbahçe gibi bu marka birlikteliğinde bizim için çok önemli bir seçim noktasıydı. Ben Fenerbahçe’nin bundan sonraki dönemine Damat markasının uğur getireceğine ve bizim de Fenerbahçe olarak Damat markasının büyümesine büyük katkı yapacağımıza inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Mehmet Burhan Karaçam’ın ardından söz alan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ise şöyle konuştu:

“Sayın Başkan, değerli Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlar ve değerli basın mensubu arkadaşlarım, burada aslında bizim için hem çok güzel hem de önemli bir gün çünkü milyonların sevgilisi Fenerbahçe Spor Kulübü’yle yapmış olduğumuz çok önemli bir anlaşmanın imza törenindeyiz. Şimdi en çok taraftarı olan ve gerçekten marka olarak büyük bir gücü bulunan kulüple bu iş birliğini yapmak bizim adımıza son derece önemli. Ancak biz de ülkemizin global anlamda en etkili bir markasıyız. Deyim yerindeyse biz de 24 saat uyumuyoruz. Bizi güneş doğarken Avustralya Sydney’de görebilirsiniz ve aynı zamanda tüm Asya ülkeleri, Avrupa, İtalya, Almanya, İspanya derken güneş batarken Güney Amerika’da da görebilirsiniz. Global bir marka olduğunuz zaman ancak bu şekilde etkin olabiliyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız hep birlikte bu iş birliğini çok önemsediler. Birlikte çalıştığım ortaklarımız Haldun bey ile Osman bey de burada. Şunu net olarak söyleyeyim; koleksiyondaki değişime biz çok rahatlıkla içerik anlamında da gösterebilme konusunda en titiz çalışmaları yaptık. Bunun yansımaları son derece önemli. Sadece burada futbolcularımızı ya da oyuncularımızı giydirmek değil, yaptığımız yeni koleksiyonumuz var, sürprizlerimiz var. Bunların dijital ortamda pazarlanması ve aynı zamanda Fenerium’un satış noktalarında pazarlanması konusunda da çok önemli bir çalışma içindeyiz. Bu iş birliğinin uzun süreli, 3 yıl gibi bir süre devam etmesi son derece önemli. Burada kalıcı olmak ve bu kalıcılığın kendi içinde de yansımalarının her iki tarafa da önemli kazanımlarının olacağını düşünüyorum. Bu iş birliğini yapabilmemiz konusunda Sayın Başkanımız Ali Koç’a ve aynı zamanda değerli dostum Sayın Metin Şen’e ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Başkan, Burhan bey, İtalya’daki oyuncularla ilgili bize bir takım ipuçları verdi. Biz bir Türk markası olarak İtalya’da her yıl yüzde 150 artan bir performans içindeyiz. Bunu özellikle yaparken de bu önemli iş birliklerinin ve desteklerin bizim gücümüz arttıracağına inanıyoruz çünkü basketbol takımımız gerçekten tüm dünyanın konuştuğu bir takım. Oyuncularla birlikte mutlaka onların kendi ülkelerindeki bilinirlikleri ve aynı zamanda o ülkedeki kendi adımıza bizim de yaptığımız işlerle ilgili bize verecekleri destek son derece önemli. Bugün bir başlangıç gibi görünüyor ama bu başlangıç. Her iki taraf içinde çok önemli bir başlangıç. Bu sadece bir moda yada kıyafet sponsorluğu değil, aynı zamanda içerik anlamında çok farklı sürprizlerimiz olacak.”



İş birliğinin hazırlık döneminde Damat markasını daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Mehmet Burhan Karaçam, “Damat deyince benim jenerasyonum için uç bir markaydı, bu yaşta damatlık olacak halimiz pek olmadığı için ama içine girince gördüm ki gençlerle birlikte daha ileri yaşlara da hitap eden koleksiyonları var. Bundan sonra devamlı Damat müşterisi olacağıma da eminim. Bunu belirtmek isterim" diye konuştu.

Son olarak kendini genç hisseden herkesin markası olduklarını ifade eden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Belki bu tanımlamayı yaptırmak istesek yaptıramazdık. Siz çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Kendini genç hisseden herkesin markasıyız. Ekibimiz genç ve dinamik bir ekip. Şu anda bile belki dünyanın en az 5-6 ülkesinde özellikle yeni iş birlikleri yapma konusunda arkadaşlarımız çalışıyordur, mimarlarımız ölçü alıyordur, ihracat ekibimiz yeni anlaşmalar yapıyordur, mağaza içi görselleri düzenleme konusunda görselcilerimiz dünyanın farklı bir ülkesindedir. Genç ve dinamik markanın enerjisini Fenerbahçe ile birlikte arttırmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

İmzaların atılmasının ardından Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Mehmet Burhan Karaçam, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’na üzerinde isminin yazdığı çubuklu forma hediye etti. Süleyman Orakçıoğlu ise Başkan Yardımcımız Mehmet Burhan Karaçam’a bir plaket takdim etti.

Fotoğraf çekimiyle toplantının sona ermesinin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen ile Gelir Kaynakları Direktörü Murat Dülge, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve beraberindekilere soyunma odalarını ve saha içini gezdirdi.