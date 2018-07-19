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Fenerbahçe'ye NBA'den bir yıldız daha

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Fenerbahçe'ye NBA'den bir yıldız daha
Fenerbahçe erkek basketbol takımı LA Lakers'tan Tyler Ennis'i kadrosuna kattı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis ile 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu Los Angeles Lakers’ın başarılı oyun kurucusu Tyler Ennis ile güçlendirdi.

1.91 boyunda olan ve oyun kurucu pozisyonunda forma giyen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.

Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.

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