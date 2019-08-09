FENERBAHÇE'NİN YENİ YENGESİ MEST ETTİ

Zanka'nın sevgilisi Nanna Marie'nin güzelliği ise, genç futbolcuya dair dikkat çeken bir diğer detaydı.
Geçtiğimiz günlerde, stoper mevkisi için Fenerbahçe kadrosuna katılan Zanka, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecanla karşılandı.Zanka'nın kız arkadaşı Nanna Marie ise, futbolcu sevgilisiyle, sosyal medya üzerinden bol bol fotoğraf palaşıyor.Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Marie, Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Danimarkalı futbolcu Zanka, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecanla karşılandı.
Zanka'nın sevgilisi Nanna Marie'nin güzelliği ise, genç futbolcuya dair dikkat çeken bir diğer detaydı.
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