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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yapılan görüşmede teknik direktörün şartları kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın birkaç güç içerisinde yapılması bekleniyor.

TRT Spor Fenerbahçe muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Erol Bulut ile yapılan görüşmede kendi teknik ekibinden maksimum iki kişiyi getirebileceği iletildi, Erol Bulut bu talebi kabul etti.

Erol Bulut 8 Ağustos tarihinde göreve başlayacak ve test sonuçlarının ardından Topuk Yaylası’nda 1. Etap kamp çalışmaları başlayacak.

Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin eski sportif direktör Damien Comolli’de olduğu gibi tüm yetkiyi tek bir isme vermek istemediği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe teknik direktör koltuğuna Erol Bulut'u oturttu. Yaşanan gelişme sonrası sporseverler Erol Bulut hakkında araştırma yaparken Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut kimdir, Erol Bulut hayatı, Erol Bulut biyografisi ve Erol Bulut kimdir aramalar yapıldı. Peki Erol Bulut kimdir? İşte Erol Bulut hakkında merak edilenler…

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut Doğum Yeri : BADSCHWATBACH/ ALMANYA

Erol Bulut Doğum Tarihi : 31 Ocak 1975

Erol Bulut (d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı Olimpiakos formasıyla 2006-2007 sezonunda Real Madrid'e yaklaşık 30 metreden çok şık bir gol atmıştır. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

EROL BULUT TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2012–2013 Kartalspor (asistan) 2013

Yeni Malatyaspor (asistan)

2013–2014 Elazığspor (asistan)

2014–2017 İstanbul Başakşehir (asistan)

2017–2019 Yeni Malatyaspor

2019- Alanyaspor

2020- Fenerbahçe

 

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