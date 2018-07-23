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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kuraları çekildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe, Benfica ile ilk maçı 7-8 Ağustos'ta Portekiz'de oynayacak. Rövanş karşılaşması 14 Ağustos'ta Kadıköy'de olacak

Lig rotası ile şampiyonlar rotası adıyla iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Lig rotası:

Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe

PAOK (Yunanistan)/Basel (İsviçre) - Spartak Moskova (Rusya)

Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Standard Liege (Belçika) - Ajax (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)

Şampiyonlar rotası:

Celtic (İskoçya)/Rosenborg (Norveç) - AEK Atina (Yunanistan)

Kızılyıldız (Sırbistan)/Süduva (Litvanya) - Legia Varşova (Polonya)/Spartak Trnava (Slovakya)

Astana (Kazakistan)/Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Kukesi (Arnavutluk)/Karabağ (Azerbaycan) - BATE Borisov (Belarus)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Salzburg (Avusturya) - Shkendija (Makedonya)/Sheriff (Moldova)

CFR Cluj (Romanya)/Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)/Vidi (Macaristan)

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