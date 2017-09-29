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Fenerbahçe'nin ikinci Eljif Elmas'ı: Dario Maresic

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Fenerbahçe'nin ikinci Eljif Elmas'ı: Dario Maresic
Aykut Kocaman önderliğinde transfer listesinde yer alan oyuncularla görüşmeler gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi gündemine Dario Maresic ismini aldı.

Fenerbahçe yönetimi Ocak ayı transfer dönemine çalışmalarına şimdiden başladı. Aykut Kocaman'ın isteği üzerine savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi gündemine genç yıldız adayı Dario Maresic'i aldı.

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre, Eljif'i Avrupa'nın dev ekiplerinin elinden kapan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Sturm Graz'ın 1999 doğumlu stoperi Dario Maresic. Sarı-lacivertliler, bugün 18'ine basan ve takımıyla profesyonel sözleşmesi bulunmayan Hırvat asıllı futbolcuyu renklerine katmak için şimdiden harekete geçti.

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