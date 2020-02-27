Fenerbahçe'nin Cezası

Fenerbahçe'ye saha olayları için ve kötü tezahürattan ağır para cezası ve birçok taraftarın kartları bloke edildi. Bu da demek oluyorki bir sonraki ev sahibi oldukları maça girişleri yasaklandı.

Derbi günü tam bir arenaydı. Evinde 3-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarlar tarafından fazlasıyşa tepki gördü. Maç esnasında sahaya yabancı cisimler attılar, küfürler havada uçuştu. Bu sebepten dolayı ise birçok taraftarın kartları bloke edildi. Ozan Tufan'a ise sportmenliğe aykırı sebeplerden dolayı 2 maç men cezası aldı. Garry Rodrigues ve Sadık Ciftpınar'a ihtar cezası. Galatasaray'a ise saha olayları ve tezahüratlardan para cezası.