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Fenerbahçeli Yönetici hayatını kaybetti

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Fenerbahçeli Yönetici hayatını kaybetti
Hakan Dinçay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanlarından Hakan Dinçay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören ve amansız hastalığa yakalanan Dinçay için Fenerbahçe Kulübü başsağlığı diledi.

Hakan Dinçay kimdir?

1961 yılında İstanbul'da doğan Hakan Dinçay 1994 yılından beri aktif olarak Fenerbahçe'ye hizmet etti. 2002'den bu yana da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Fenerbahçe Voleybol Şubesi'nin başarılarında önemli rol oynayan insanlardan biri oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım amatör sporlara daha fazla eğilme kararı aldığında Hakan Dinçay'ı da voleybol şubesi'nde görevlendirdi. O zamana kadar Fenerbahçe'nin kadınlarda da erkeklerde de şampiyonluğu yoktu. Fenerbahçe, son 15 yılda voleybolda büyük başarılar kazandı. Türkiye'de kadınlarda ve erkeklerde üst üste şampiyonluklar gelirken sarı melekler Avrupa'nın ve dünyanın zirvesine çıktı. Erkek Voleybol Takımı da Avrupa'dan kupa getirmeyi başardı. Bu süreçte Hakan Dinçay hep voleybol Şubesi sorumlusu olarak görev yapıyordu.

 

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