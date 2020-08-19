FENERBAHÇE'DEN YILDIZ TRANSFER...

MENAJERİ GELİYOR Godin'ın Emre Belözoğlu ile yaptığı ilk görüşme sonrası menajerini devreye soktuğu belirtildi. Hatta bunun üzerine menajerin birkaç gün içinde İstanbul'a gelip Belözoğlu ile masaya oturacağı ifade edildi. Bu arada bir başka iddiada ise aynı menajerin oyuncuyu Beşiktaş'a da önerdiği konuşuluyor.