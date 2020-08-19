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FENERBAHÇE'DEN YILDIZ TRANSFER...

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FENERBAHÇE'DEN YILDIZ TRANSFER...
Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son iki sezondur defans hattında büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertli ekip dünya yıldızı ile görüşmelere başladı. İşte Fenerbahçe'de transfer detayları...
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Emre Belözoğlu bir transferi daha bitirmek üzere.

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Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut ve Sportif direktör Emre Belözoğlu nokta atışı transferler planlıyor.

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Fenerbahçe ilk olarak ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan'ı açıklayarak perdeyi açmıştı.

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Daha sonra iki eski oyuncusu Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe bununla da kalmadı ve Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Novak ile de 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

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5THİAM BEDAVAYA

THİAM BEDAVAYA 

Son olarak sarı lacivertli ekip dün Kasımpaşa'nın Senagelli golcüsü Mame Baba Thiam kadrosuna kattı.

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6SOSADAN 2 YILLIK İMZA

SOSA'DAN 2 YILLIK İMZA 

Bu gelişmeler yaşanıyorsa Fenerbahçe sürpriz bir isim ile de anlaşma sağladı. Daha önce Beşiktaş'ta forma giymiş ve son olarak Trabzonspor'da oynayan Sosa ile 2 yıllığına anlaştı. Arjantinli yıldızın 2 gün için resmen açıklanması bekleniyor.

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7DEV SAVUNMACI

DEV SAVUNMACI 

Savunmaya yapacağı takviye için ince eleyip sık dokuyan F.Bahçe'de asıl hedef belli oldu. Sarı-lacivertlerin İnter'in Uruguaylı stoperi Godin için girişimlere başladığı kaydedildi.

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8MENAJERİNA TALİMAT VERDİ

MENAJERİNA TALİMAT VERDİ 

Haberlere göre İtalyan ekibi, ilerleyen yaşı ve yüksek ücreti nedeniyle 34 yaşındaki futbolcudan kulüp bulmasını istedi.

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İnter'in en çok kazanan isimlerinden olan Godin, 2 senelik daha sözleşmesi olduğu için buna sıcak bakmasa da baskılar sonrası menajerine talimat verdi.

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10EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE 

Bu noktada ise devreye Emre Belözoğlu girdi. Emre, 2012-13 sezonunda Atletico'dan takım arkadaşı olan Godin'le telefonda görüşüp şartlarını sordu. 1.87'lik futbolcu ile yüzeysel yapılan pazarlık sonrası menajer düzeyinde görüşmelerin başlaması kararlaştırıldı.

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Sarı-lacivertliler, Godin'le anlaşabilirse İnter, maliyetten kurtulmak için transferde kolaylık sağlayacak. Fakat, oyuncu ve F.Bahçe cephesi arasındaki görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.

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12MENAJERİ GELİYOR

MENAJERİ GELİYOR 

Godin'ın Emre Belözoğlu ile yaptığı ilk görüşme sonrası menajerini devreye soktuğu belirtildi. Hatta bunun üzerine menajerin birkaç gün içinde İstanbul'a gelip Belözoğlu ile masaya oturacağı ifade edildi. Bu arada bir başka iddiada ise aynı menajerin oyuncuyu Beşiktaş'a da önerdiği konuşuluyor.

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13TAM BİR KUPA CANAVARI

TAM BİR KUPA CANAVARI 

Godin, kariyerine 9 kupa sığdırdı. Uruguay ile Copa America şampiyonluğu yaşayan futbolcu, Atletico Madrid ile de 2 Avrupa Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga, 1 İspanya Kupa, 1 İspanya Süper Kupa aldı.

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14PERFORMANSI ÇOK İSTİKRARLI

PERFORMANSI ÇOK İSTİKRARLI 

Godin, ilerleyen yaşına rağmen sakatlık konusunda sağlam bir isim. Geride kalan sezon 2 kez kas sakatlığı yaşayan Uruguaylı futbolcu, bu sebeple sadece 2 maçta forma giyemedi.

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