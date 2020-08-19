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FENERBAHÇE'DEN YILDIZ TRANSFER...
Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son iki sezondur defans hattında büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertli ekip dünya yıldızı ile görüşmelere başladı. İşte Fenerbahçe'de transfer detayları...
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FENERBAHÇE'DEN YILDIZ TRANSFER...Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son iki sezondur defans hattında büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertli ekip dünya yıldızı ile görüşmelere başladı. İşte Fenerbahçe'de transfer detayları...
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- 15:31 - FENERBAHÇE'DEN YILDIZ TRANSFER...
- 15:27 - Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
- 15:22 - 55 kişi AKP’den İyi Parti’ye geçti
- 15:16 - JÜLİDE ATEŞ RÖPORTAJDAN KAÇIYOR MU?
- 15:11 - Eda Taşpınar aşık mı?
- 15:06 - Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
- 15:02 - Esteworld ticarethane mi?
- 11:51 - Ziya Selçuk'tan okulların açılma tarihi ile ilgili son dakika açıklaması!
- 11:25 - Adnan Oktar mağduru babanın çığlığı: Kızlarımı istiyorum
- 11:17 - Konuştuklarımız aramızda kalsın
- 10:51 - Trump: Pandemide oy kullanmakta sıkıntı yok
- 10:37 - Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a 2 milyon TL'yi bir şartla veririm...
- 10:32 - Darbe ile alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı istifa etti
- 10:30 - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
- 10:26 - Apple'dan Epic Games açıklaması: İstisna olmayacak
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