Fenerbahçe'den Son Dakika Açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
Kamouyu bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü"