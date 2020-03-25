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Fenerbahçe'den Son Dakika Açıklaması!

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Fenerbahçe'den Son Dakika Açıklaması!
Fenerbahçe, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla 1 sağlık çalışınında ve 1 futbolcusunda Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. 

Kamouyu bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

 

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