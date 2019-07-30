FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu için yaptığı başvuruyu, "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" diyerek reddetmişti.

Bu karar sonrası Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

Uluslararası Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Trabzon spor'un 2010-11 sezonu için yaptığı başvuruyu reddetmişti. Karar sonrasında Fenerbahçe Kulübü, resmi Twitter hesabından açıklama yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

"Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir.

Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

CAS'TAN TRABZONSPOR'A OLUMSUZ YANIT

CAS, Trabzonspor'un 2010-11 sezonu ile ilgili yaptığı itirazı reddetti. CAS; "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadelerini kullandı.