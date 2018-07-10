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Fenerbahçe'den iki flaş transfer

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Fenerbahçe'den iki flaş transfer
Fenerbahçe, 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun iki genç yıldızı Berke Özer ve Barış Alıcı ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı lacivertliler'in iki futbolcu için toplam 4 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, İzmir temsilcisinin Berke ve Barış'ın sonraki satışlarından pay alacağı kaydedildi. 

Manchester City ve Chelsea gibi devlerin peşinden koştuğu 18 yaşındaki Berke'nin yıllık 700 bin TL, geçen sezon 33 lig maçında 10 gol atan ve bu performansıyla dikkatleri çeken Barış'ın ise  sezon başına 1 milyon TL alacağı bildirildi. Berke ve Barış'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayıp, takımın hazırlık kampına katılacakları öğrenildi.

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