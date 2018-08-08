Fenerbahçe'den Diouf atağı

Uzun süredir golcü arayışı içinde olan Fenerbahçe yönetimi, Stoke City forması giyen Mame Biram Diouf'u transfer etme kararı aldı.

Sportif Direktör Comolli önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Premier Lig'den düşen Stoke City ile Championship'te oynamak istemeyen Senegalli golcü Mame Biram Diouf için İngilizlerin kapısını çaldı.

AMK Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Diouf için satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama teklifinde bulundu. Stoke'un İngiltere'de transferin kapanacağı yarın gece 00:00'a kadar kararını bildirmesi bekleniyor.

SOW İKNA ETTİ

Stoke City'den ayrılmayı kafasına koyan Senegal Aslanı Diouf'un, vatandaşı Moussa Sow'dan Fenerbahçe hakkında olumlu bilgiler aldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında mücadele edecek olmasının da deneyimli golcüyü etkilediği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.

Forvetin yanı sıra her iki kanatta da oynayabilen Diouf, geçen sezon Premier Lig'de 35 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.