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Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması

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Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması
Fenerbahçe başarılar diledi..

Fenerbahçe Kulübü transferi resmen açıkladı. Sarı lacivertliler resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Erkek Basketbol Takımının genç oyuncularından Yordan Minchev'i sezon sonuna kadar Sırbistan'ın KK Vrsac takımına kiralandığını duyurdu. 

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi : 

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın genç oyuncularından Yordan Minchev, 2016-2017 sezonunun sonuna dek Sırbistan'ın KK Vrsac takımına kiralanmıştır. Sporcumuza, sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz." 

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