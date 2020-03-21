Fenerbahçe'de Koronavirüs Alarmı!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncularında corona virüsü belirtilerine rastlandı.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada belirtilerin test edilmesi sonrası sağlık heyetinin duruma müdahale ettiğini ve takımın detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirildiği açıklandı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari kadro çalışanlarında yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlandı.

Sarı Lacivertli kulüp konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.



Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.



Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.

SON MAÇLARINI KİMLE OYNADI?

Fenerbahçe ligde en son Beşiktaş ve Tofaş ile karşılaşmıştı. Sarı lacivertli ekip, EuroLeague'de ise son 1 ay içinde Valencia, Kızılyıldız ve Khimki takımları ile maç yapmıştı...