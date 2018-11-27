Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı!.

Comolli'nin daha önce ücrette anlaşamadığı dünya yıldızı isim ile bu hafta tekrar görüşeceği bildirildi. İkinci sıradaki isim ise Laurent Blanc..

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında alınan yenilgi ve kötü futbol sonrası teknik direktör adayları tekrar gündeme geldi.

Phillip Cocu'nun görevden ayrıldığı dönemde Jorge Sampaoli ile temas kuran ama ortaya çıkan rakamlar yüzünden geri adam atıp görüşmeyi yalanlayan sarı-lacivertli yönetim maç biter bitmez kolları sıvadı.

Buna göre statta mini bir toplantı yapan başkan Ali Koç'un, 58 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı ile tekrar görüşülmesi talimatını verdiği bildirildi.

Sportif direktör Comolli'nin bu hafta içinde Sampaoli ile bir araya gelip istediği rakamda indirim yapmaya ikna edeceği kaydedildi.

Ayrıca listedeki diğer isimlerden Blanc da ikinci alternatif olarak görülüyor.

Comolli'nin Sampaoli ile yine anlaşamaması halinde bu kez vatandaşı ile masaya oturacağı gelen haberler arasında.

Zaman zaman adı adaylar arasında geçen Leonardo Jardim de yine ihtimaller arasında.