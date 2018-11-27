  • BIST 93.517
  • Altın 205,959
  • Dolar 5,2743
  • Euro 5,9499
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı!.

»
Fenerbahçe'de hoca defteri yeniden açıldı!.
Comolli'nin daha önce ücrette anlaşamadığı dünya yıldızı isim ile bu hafta tekrar görüşeceği bildirildi. İkinci sıradaki isim ise Laurent Blanc..

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında alınan yenilgi ve kötü futbol sonrası teknik direktör adayları tekrar gündeme geldi.

Phillip Cocu'nun görevden ayrıldığı dönemde Jorge Sampaoli ile temas kuran ama ortaya çıkan rakamlar yüzünden geri adam atıp görüşmeyi yalanlayan sarı-lacivertli yönetim maç biter bitmez kolları sıvadı.

Buna göre statta mini bir toplantı yapan başkan Ali Koç'un, 58 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı ile tekrar görüşülmesi talimatını verdiği bildirildi.

Sportif direktör Comolli'nin bu hafta içinde Sampaoli ile bir araya gelip istediği rakamda indirim yapmaya ikna edeceği kaydedildi.

Ayrıca listedeki diğer isimlerden Blanc da ikinci alternatif olarak görülüyor.

Comolli'nin Sampaoli ile yine anlaşamaması halinde bu kez vatandaşı ile masaya oturacağı gelen haberler arasında.

Zaman zaman adı adaylar arasında geçen Leonardo Jardim de yine ihtimaller arasında.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi12 Kasım 2018 Pazartesi 14:58
  • Yeni Malatyaspor Trabzonspor'u dağıttı!10 Kasım 2018 Cumartesi 12:03
  • Olaylı derbinin cezaları açıklandı!09 Kasım 2018 Cuma 11:14
  • Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal açıklaması06 Kasım 2018 Salı 10:07
  • Zeynep Tandoğan FBTV'den ayrıldı!26 Ekim 2018 Cuma 16:46
  • Quaresma: 'Sorun bensem Ocak'ta giderim'26 Ekim 2018 Cuma 10:07
  • Galatasaray'da Nagatomo şoku25 Ekim 2018 Perşembe 16:37
  • Bursaspor'un yeni sponsoru D'S Damat oldu25 Ekim 2018 Perşembe 13:22
  • Anderlecht - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?25 Ekim 2018 Perşembe 10:43
  • Comolli ve Cocu'nun kaderleri 3 maça bağlı23 Ekim 2018 Salı 10:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim