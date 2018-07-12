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Fenerbahçe'de hedef Divock Origi

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Fenerbahçe'de hedef Divock Origi
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin, Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi'nin menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

Transferde sessiz ve derinden giden Fenerbahçe'nin peşinde olduğu forvet ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlillerin Liverpoollu Divock Origi için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

GÖRÜŞMEYİ OBRADOVİC AYARLADI
Basketbol takımının koçu Obradovic'in menajeri ve yakın dostu Raskovic geçtiğimiz günlerde ortağı Segal'le birlikte İstanbul'a geldi.

Obradovic, Origi'nin de menajeri olan Segal'i Comolli ile görüştürdü. Comolli, Origi'yi kiralamak istediklerini söyledi.

Menajer Segal "Olabilir" yanıtını verdi. Liverpool da kiralamaya sıcak bakınca transferin gerçekleşme olasılığı hayli arttı.

ORİGİ'NİN KARİYERİ
Henüz 23 yaşında olan Belçikalı golcü kariyerinin büyük bölümünü Liverpool'da geçirdi.

Fransız ekibi Lille'de 2 sezon top koşturan Origi, Liverpool'daki ilk sezonunu da Lille'de kiralık geçirdi. 3 sezonda toplam 89 maçta Lille forması giyen Origi, 16 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Origi, Lille'den kiralık döndükten sonra ise Liverpool'da 77 maçta 21 gol 7 asist kaydetti.

GEÇEN SEZON WOLFSBURG'DAYDI
Sürati ve fırsatçılığıyla bilinen 23 yaşındaki Origi, geçen sezon kiralık oynadığı Wolfsburg'da da 31 maçta 6 gol attı. 

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